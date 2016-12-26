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Zeytinliova Deresinde Temizlik Çalışması

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Zeytinliova Deresinde Temizlik Çalışması
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın Zeytinliova Mahallesi'nde bulunan derede temizlik çalışmasını...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın Zeytinliova Mahallesi'nde bulunan derede temizlik çalışmasını tamamlayarak olası su taşkınlarının önüne geçti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde bulunan derelerde ıslah, temizlik ve korkuluk çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ederek dereleri güvenli hale getirmeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'nde bulunan ıslahsız sulu derede bin 500 metrelik temizlik çalışmasını tamamlayarak olası su taşkınlarını engelledi. MASKİ Genel Müdürlüğü, dere içerisinden çıkan malzeme ile dere çevresine set oluşturarak dere çevresinde arazisi bulunan vatandaşların mağduriyet yaşamalarının da önüne geçmiş oldu.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün dere temizlik çalışmalarından dolayı memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Ahmet Nalçaoğlu, "Deremizin temizliği için Büyükşehir Belediye'mize başvuruda bulunduk. Sağ olsunlar talebimizi hemen yerine getiren MASKİ Genel Müdürlüğü'nde görevli yetkililer 15 günlük bir çalışma ile deremizi temizlediler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Zeytinliova Deresinde Temizlik Çalışması

Zeytinliova Deresinde Temizlik Çalışması

Zeytinliova Deresinde Temizlik Çalışması

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