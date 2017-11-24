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Zeytinpark Cazibe Merkezi Oluyor

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Zeytinpark Cazibe Merkezi Oluyor
Antalya kent merkezinin en büyük yeşil alanı Zeytinpark, doğa sporlarından bisiklete, çadır kampından yogaya çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Antalya kent merkezinin en büyük yeşil alanı Zeytinpark, doğa sporlarından bisiklete, çadır kampından yogaya çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Antalya Ticaret Borsası'nın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiraladığı 2 bin 630 dönümlük Zeytintinpark, kentle buluşuyor. Yerel yönetimler, kamu, özel sektörün bulunduğu 25 ortaklı Zeytinpark A.Ş, alanı Antalyalılarla buluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Doğa akademisi ile öğrencileri doğa ile buluşturan Zeytinpark, doğa yürüyüşü, yoga, bisiklet ve kamp etkinlikleriyle çocuk, genç, yetişkinlere unutamayacakları anlar yaşatıyor.

Şehrin merkezinde çadır kampı

Zeytinpark, kamp yapmak isteyen gruplara ev sahipliği yapıyor. Zeytin ağaçları arasında gece yürüyüşü yapıp ateş başında sohbet eden kampçılar, huzur dolu bir gecenin ardından güne nefes çalışması ve yoga ile başlıyor. 1200 yıllık zeytin ağacını ziyaret edip uzun parkur doğa yürüyüşü yapan kampçılar, ulaşımı kolay ve oksijen dolu bir alanda geçirerek unutulmaz bir kamp deneyimi yaşıyor.

Pedallar Zeytinpark'a çevrildi

Antalya'nın en büyük bisiklet gruplarından biri olan Antalya Bisiklet Sevenler Grubu düzenledikleri şehir içi turlarında ilk defa pedallarını Zeytinpark'a çevirdi. Şehir merkezinden hareket eden 40 bisikletli, yaklaşık bir saat süren bir yolculukla Antalya'nın kalbi Zeytinpark'a ulaştı. Zeytinpark'ta yapılan etkinlikler hakkında bilgi edinip birlikte yeni projeler yapma kararı alan grup, alanda bir süre dinlenip tertemiz havada bol bol oksijen depoladı.

Antalya sahip çıkmalı

Antalya Ticaret Borsası ve Zeytinpark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Zeytinpark'ın Antalya'nın cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, tüm doğa severleri Zeytinpark'a davet etti. Ülkemizde bir şehrin içindeki en büyük yeşil alan olan, dünyada bir şehrin içindeki 9. en büyük yeşil olan Zeytinpark'ın korunması, ağaç varlığı ve doğasıyla geleceğe taşınması kararlılığında olduklarını ifade eden Çandır, "Zeytinpark Antalya'nın ortak değeridir. Antalya bu alana sahip çıkmalı" dedi.

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