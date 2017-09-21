Zeytinyağı Alzheimerdan Koruyor

Türkiye Alzheimer Derneği, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda özellikle natüral sızma zeytinyağının Alzhemier hastalığından...

Türkiye Alzheimer Derneği, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda özellikle natüral sızma zeytinyağının Alzhemier hastalığından koruduğu belirtildi.

Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç; yaptığı açıklamada "Akdeniz tipi beslenmenin koruyucu etkisine dikkat çekerek "Bugüne kadar yapılan birçok çalışmada Akdeniz tipi diyetle beslenenlerde demans riski azalmış olarak bulunmuştu. Bu sene 6 bin yaşlı ile yapılan yeni bir çalışmada Akdeniz tipi diyetle beslenmenin yaşlılarda zihinsel bozukluk gelişme riskini %30-35 arasında azalttığı gösterildi. Bu diyetin ana unsuru olan zeytinyağının bu olumlu etkinin arkasındaki neden olabileceği öne sürülse de bu konuda kesin bir kanıt yoktu. Yakın tarihli bir çalışmada zeytinyağı içeren bir diyetle beslenen farelerde Alzheimer ile ilişkili beyin değişikliklerin daha az ortaya çıktığı gösterildi. Zeytinyağı ile beslenen hayvanların beyni Alzheimer hastalığında biriken maddelere ve zararlı süreçlere karşı çok daha dirençli bir şekilde savaşabiliyor. Bu çalışmada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri ise zeytinyağının tipidir. "Natürel sızma" denen rafine olmayan ve bekletilmeyen zeytinlerden sıkılan zeytinyağıyla bu olumlu sonuçlar elde edilebiliyor. Bu özellikte olmayan zeytinyağlarının ise olumlu etkisi olup olmadığı henüz bilinmiyor" diye konuştu.