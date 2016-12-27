Zeytinyağı Fiyatları Düşüşte

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sızma zeytinyağı borsada 15.71 lira ortalama fiyat ile işlem gördü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sızma zeytinyağı borsada 15.71 lira ortalama fiyat ile işlem gördü. Zeytin yağındaki fiyat düşüşü dikkati çekti.

Edremit Ticaret Borsası'nın resmi internet sitesi üzerinden verdiği rakamlara göre sızma zeytinyağı 15 lira ile 17 lira arasında işlem gördü. 22 Aralık'ta sızma zeytinyağı fiyatı ortalama 15 lira 71 kuruştan işlem gördü. Borsanın 23 Aralık fiyatlarına göre ise yemeklik zeytinyağı 10 lira 82 kuruştan işlem gördü. Yağlık tane zeytinin kilogram fiyatı ise 1 lira 56 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Zeytin yağındaki fiyat düşüşünün raflara yansımasını bekleyen vatandaşlar, rakamların düşmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.