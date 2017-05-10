Zeytinyağı İhracatçısından Ab’ye Yüksek Vergi, Düşük Kota Eleştirisi

AB'nin Türkiye'ye zeytinyağında uyguladığı düşük kota ve yüksek gümrük vergilerinden yakınan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim...

AB'nin Türkiye'ye zeytinyağında uyguladığı düşük kota ve yüksek gümrük vergilerinden yakınan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, "Bu konunun özümüzdeki dönemde ülkemizle AB arasında yürütülecek olan Gümrük Birliği gözden geçirme sürecinde dikkate alınmasını bekliyoruz" dedi.

İzmir'de gazetecilerle buluşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, 2016-2017 sezonunun ilk 7 ayında Türkiye genelinde sofralık zeytin ihracatının 38 bin tona, tutar bazında ise 71 milyon dolara ulaştığını açıkladı. İlk 6 aylık dönemde zeytinyağı ihracatının miktar bazında yüzde 425'lik bir artışla 25 bin tona, değer bazında da 92 milyon dolara ulaştığını ifade eden Davut Er, uluslararası rekabet için üretim girdilerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Sofralık zeytine 25 kuruş, zeytinyağına ise 2 TL destek sağlanması gerektiğini belirten Er, "Ülkemizde üretilen zeytin ve zeytinyağı maliyetleri rakip ülkelerden daha yüksek düzeyde gerçekleşiyor. Bu da ihracatımızı zora sokuyor. Burada asli çözüm yolu zeytin çiftçilerimizin girdi maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi, makineli tarım ve modern zeytincilik yöntemlerine geçişin sağlanması gerekiyor" dedi.

Özellikle iri taneli zeytin türlerinin dikim ve üretiminde teşviklerin artması gerektiğini vurgulayan Davut Er, "Türkiye de yaklaşık 80 milyon adet delice zeytin ağaçlarından aşılanabilir durumda olan 40 milyon adedi aşılanarak üretime ve ülke ekonomisine kazandırılmalıdır" diye konuştu.

Sektörün önündeki diğer bir engel olarak da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin zeytinyağında Türkiye'ye uyguladığı yüksek oranlı gümrük vergileri ve kota politikasını gösteren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, "AB'nin Fas, Tunus gibi rakip üretici ülkelere tanıdığı kotalar karşısında ülkemize uyguladığı 100 tonluk kota yok denecek kadar azdır ve arttırılması yönünde girişimlerimiz devam etmektedir. Bu konunun önümüzdeki dönemde ülkemizle AB arasında yürütülecek olan Gümrük Birliği gözden geçirme sürecinde dikkate alınmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.