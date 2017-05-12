Zeytinyağı Şişeleri Ayvalıklı Kadınların Elinde Hayat Buldu

Türkiye'nin en büyük sıvı yağ üreticisi Yudum, zeytinyağının başkenti olan Ayvalık'ın en iyi zeytinleriyle hazırlanan yeni ürünü Egemden'i tanıttı.

Türkiye'nin en büyük sıvı yağ üreticisi Yudum, zeytinyağının başkenti olan Ayvalık'ın en iyi zeytinleriyle hazırlanan yeni ürünü Egemden'i tanıttı.

Yudum'un yepyeni ürünü Egemden zeytinyağları Ayvalıklı kadınların maharetli ellerinden çıkan sıcacık bir destek projesine dönüştü. Ürün kalitesinde gösterdiği özenin yanı sıra bulunduğu bölgenin topraklarına ve üreticisine de sahip çıkan Egemden, "Ege'min Bereketi Kadının Emeği Projesi" ile çok önemli bir misyonu hayata geçirdi. Ayvalık Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğinde başlayan proje kapsamında özel tasarım zeytinyağı şişeleri 25 - 45 yaş aralığındaki 40'dan fazla Ayvalıklı kadının hayallerini yansıttığı rengarenk sanat eserlerine dönüştü.

Savola Gıda Genel Müdürü Houmer Balazadeh, "Ege'min Bereketi Kadının Emeği" projesine destek olan Ayvalıklı kadınları Cunda Mola Hotel'de ödüllendirdi. Ödül törenine Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Genel Müdür Houmer Balazadeh, Savola Gıda Fabrika Direktörü Ahmet Topçu Savola Gıda çalışanları, projeye katılan kadınlar katıldı. Savola Gıda Pazarlama Direktörü Burcu Yaman, bir yıl önce Ayvalıklı kadınlarla bir yola çıktıklarını belirterek, "Projemizi hayata geçirmek için çok büyük emek ve özverilerde bulunduk. Bu proje iki yıl önce Ayvalık Zeytin Hasat Günleri'nde fikir olarak doğdu. Genel Müdürümüz ilk kez Ayvalık'a gelmişti. Bu güzel ilçenin insanından ve doğasından çok etkilenmişti. O gün eşine Ayvalık'tan bir hediye alıp götürmek istedi. Aldığı hediye ise; güzel bir şişeye yapılmış el emeği bir cam boyasıydı. O hediye Genel Müdürümüze ve bize ilham verdi ve bu projeyi gerçekleştirdik" dedi.

Genel Müdür Houmer Balazadeh, "20 yıldır bu sektörde bir çok alanda ve şirkette hizmet verdim. Ama en önemli olan aşkla çalışmaktır. Bence dünyanın en verimli çalışma şeklide budur. Bugün burada yapılan ele emeği göz nuruyla bezeli bu şişelerin içine konulmuş zeytinyağlarını Ortadoğu'ya göndereceğim. İnşallah bir gün dünya sizin bu yaptığınız eserleri görür ve bu dünya barışını beraberinde getirmeye vesile olur. Bu çalışma benim iş hayatımda en çok gurur duyduğum bir projedir. Sosyal amaçlı bu projeden biz herhangi bir kâr beklemedik. Ama inanıyorum ki bir gün dünya bu yaptığınız eserlere hayranlıkla bakacaktır" dedi.

Zeytinin bereketine işaret eden Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı da, zeytine hayat veren kadınları başlarının üzerine koyduklarını belirterek, "Hepiniz annesiniz. Bu sebeple de üreterek, ortaya koyduğunuz her türlü şey, alkışlanacak bir değerdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından projeye katılan 50 kadına plaketleri verildi.