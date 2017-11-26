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Zgyd, Siyaset Ve İş Dünyası İle Kahvaltıda Buluştu

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Zgyd, Siyaset Ve İş Dünyası İle Kahvaltıda Buluştu
Zonguldak Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (ZGYD) üyesi gazeteci ve yazarlar Zonguldak iş dünyası, siyasetçi, bürokrat, SKT'lar ve yerel yayın takipçileriyle...

Zonguldak Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (ZGYD) üyesi gazeteci ve yazarlar Zonguldak iş dünyası, siyasetçi, bürokrat, SKT'lar ve yerel yayın takipçileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkanlığını Çiğdem Şekerci, Başkan Yardımcılığını Alev Uzunbaş'ın yaptığı ZGYD'nin düzenlemiş olduğu kahvaltı organizasyonuna siyaset ve iş dünyasından yoğun katılım oldu.

Kahvaltı öncesi konuşma yapan Zonguldak Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (ZGYD) Başkanı Çiğdem Şekerci kentte birlik ve beraberliğe vurgu yaparak şunları kaydetti; "Zonguldak Gazeteciler ve Yazarlar Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz birlik beraberlik kahvaltımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Bizler Zonguldak'ta aktif olarak gazetecilik yapan, köşe yazan, haber yapan gazeteciler ve yazarlar olarak Zonguldak'taki iş dünyası, siyasetçi, bürokrat, STK'lar ve okurlarımızla bu organizasyonla bir araya gelmek istedik. Zaman zaman aramızdan birkaç kişi belki de çoğumuz sizlerin yaptığınız veya yapamadığınız bazı işleri eleştiriyoruz. Zaman zaman bizlere kızıyorsunuz. Ancak sonuçta Zonguldak ortak paydasında her zaman sizlerle yolumuz kesişiyor. Bazen çok güzel işlere imza atıyorsunuz ve bunu duyurmak adına sizin sesiniz oluyoruz. Kitleleri harekete geçirmek noktasında bir arada çalışıyor, savaş veriyoruz. Zor ve meşakkatli bir görevi icra ediyoruz. Bu karmaşa ve yoğunlukta zaman zaman bizler de hata yapabiliyoruz. Sizler de bizim hatalarımızı tolere ediyor ve Zonguldak ortak paydasında bizlerle buluşuyorsunuz. Tüm mücadelemiz kentsel farkındalık oluşturmak adına. Bu uğurda mücadele eden meslektaşlarıma da çok teşekkür ediyorum.

Zonguldak sorunları olan bir kent. Ancak bu sorunların çözümü noktasında biz hep varız demek için sizinle beraberiz. Birlik bütünlük oluşturulması gereken her platformda sizlerin de taşın altına elinizi koyacağınıza inancımız sonsuz. Dernek olarak bazı sosyal sorumluluk projelerimiz var. Çok yoğun tempoda çalışıyor olmamıza rağmen bu konularda da duyarsız kalmamak adına elimizden gelen mücadeleyi göstermek istiyoruz.

Sizlerin de bu anlamda katkılarına teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için tekrar teşekkürler. Afiyet olsun" dedi.

Moda Cafe'de düzenlenen organizasyona; Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, İl Genel Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Fikret Zaman, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, AK Parti Kozlu İlçe Başkanı Ahmet Gören, Gökçebey Belediye Başkan Yardımcısı Ender Aydemir, Zonguldak Belediye Meclis Üyeleri, Kozlu Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İl, İlçe yöneticileri, Kızılay Kan Merkezi Müdürü Selim Alan, CHP Kilimli İlçe Başkanı Filiz Karademir ve yönetimi, CHP Kozlu İlçe Başkanı Cengiz Bank, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Tahsin Atayan, Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Hüseyin Şirin ve Başkan Yardımcısı Meral Aydoğan Demirbaş, TTK Kozlu Müessese Müdürü Ali Demirsoy, işadamı Şahin Yalçın, Serkan Günay, Olcay Can, Eren Enerji Kurumsal İletişim temsilcileri, çok sayıda basın mensubu ve davetli katıldı. Davete, programları nedeniyle katılamayan Zonguldak Milletvekilleri telgraf çekerek mazeretlerini bildirdiler.

Gazeteciler ve siyasetçilerin bir araya geldiği programda kent meseleleriyle ilgili sohbet edildi.

ZGYD üyesi gazeteci ve yazarlar kendi imkânlarıyla, öğreniminde imkânsızlıklar yaşayan 3 öğrenciye 1 yıl boyunca burs vermek, kışlık yakacak sorunu yaşayan 2 aileye odun kömür yardımında bulunma kararı alırken, sosyal sorumluluk projelerinin de devam edeceğini bildirdiler. Kentte gazetecilik mesleğini icra eden meslektaşlarının sorunları ile ilgili de çalışmalar yapılacağı bilgisi verilirken, kenti ilgilendiren her konuda birlik ve beraberlik sergileneceği kaydedildi.

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