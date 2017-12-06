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Ziçev Sergisinin Açılışı Gerçekleştirildi

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Ziçev Sergisinin Açılışı Gerçekleştirildi
Tekirdağ'da Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencilerinin kendi el emekleri ile yapmış olduğu ürünlerin sergilendiği...

Tekirdağ'da Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencilerinin kendi el emekleri ile yapmış olduğu ürünlerin sergilendiği kermes etkinliği TEKİRA AVM'de gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan katıldı.

Tekira AVM'nin ev sahipliğinde düzenlenen Halk Eğitim Merkezi, İŞKUR, Trakya Kalkınma Ajansı ve çeşitli kuruluşların destek verdiği kermeste zihinsel engelli çocukların fiziksel gelişimlerine yönelik yapılan çalışma kapsamında ürettikleri sabun, ahşap süsleme, taş bebek ile çeşitli hediyelik eşyaların bulunduğu ürünler satışa çıkarıldı.

Kermesin açılışı öncesinde ZİÇEV halk oyunları ekibi de gösteri sunarken Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ta halk oyunu ekibine eşlik etti.

Vali Mehmet Ceylan, Başkan Kadir Albayrak ve katılımcılar tarafından kesilen kurdelenin ardından kermes gezildi.

Sergi iki gün boyunca TEKİRA AVM'nin giriş katında vatandaşa sergilenecek.

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