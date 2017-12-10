Zigana Dağındaki Kazada Ölenler Toprağa Verildi

Gümüşhane'den Trabzon'a giderken dün akşam saatlerinde Zigana dağı Bekçiler mevkiinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 3 kişi ikindi namazının...

Gümüşhane'den Trabzon'a giderken dün akşam saatlerinde Zigana dağı Bekçiler mevkiinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 3 kişi ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyü Ramadanlı mahallesi sakinlerinden Bilal Yalçın'ın kullandığı Erdal Ünal ve Nihat Demirel'in de içerisinde bulunduğu 61 DD 057 plakalı otomobil, Trabzon'a giderken Zigana Dağı, Hamsiköy Bekçiler mevkiinde karşı yönden gelen Bayburt Belediyesine ait 69 AL 824 plakalı resmi araçla kafa kafaya çarpmıştı.

Kazada aynı otomobilde bulunan aynı köyün aynı mahallesinden olan üç kişi bugün Gülaçar köyünde yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Gülaçar köyü Merkez Mahallesinde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuklarına uğurlanan 3 kişi için helallik alınıp cenaze namazı kılındı.

Torul Kaymakamı Ertuğrul Aslan, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, GTSO Başkanı İsmail Akçay, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, CHP İl Başkanı Bedri Ağaç, İYİ Parti İl Başkanı Ali Ateş ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Cenaze namazının ardından 3 naaş, hemen bitişikteki mezarlıkta defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Bilal Yalçın'ın Karamustafa köyündeki maden işletmesinde çalıştığı ve bekar olduğu, Nihat Demirel'in köyde çiftçilikle uğraştığı ve iki çocuğu olduğu, Erdal Ünal'ın ise İzmit'te özel sektörde çalışırken bu yaz emekli olarak tatilini geçirmek üzere köye geldiği ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Köy muhtarı Murat Aydın, "Bizde gezmeye gittiklerini duyduk. Gündüz köydeydiler. Daha sonra Gümüşhane'ye gittiler. Gümüşhane'den gelip Trabzon'a gittiler. Vahim bir kazaya maruz kalarak hayatlarını kaybettiler. Gülaçar köyünü yasa boğan elim kaza. Allah kimseye göstermesin" dedi.