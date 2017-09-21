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Zihinsel Engelli Genç Kız 3 Gündür Kayıp

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Zihinsel Engelli Genç Kız 3 Gündür Kayıp
Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan 19 yaşındaki zihinsel engelli kız, 3 gün önce evinden çıktıktan sonra dönmedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan 19 yaşındaki zihinsel engelli kız, 3 gün önce evinden çıktıktan sonra dönmedi. Ailesi, kayıp başvurusunda bulunduğu kızlarının hayatından endişe ediyor.

Zihinsel engelli olduğundan dolayı okulla gidemediği iddia edilen ve bundan dolayı psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ebru Kençsarı (19), 3 gün önce Alanya'nın kırsalında bulunan Değirmendere Mahallesi'ndeki evinden çıkararak ortadan kayboldu. Bunun üzerine ablası Sinem Yılmaz ve eniştesi Mustafa Yılmaz, jandarmaya ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve polis ekiplerinin şu ana kadar yaptığı çalışmalarında ise kayıp kızın izine rastlanmadı.

"Kardeşim bir anda kayboldu"

Kardeşinin 3 gün önce Değirmendere Mahallesi'nde kaybolduğu söyleyen Sinem Yılmaz, "Kardeşim okula olan sevdası yüzünden 2-3 gündür sürekli ağlıyordu. Yaşından dolayı hiçbir okul kabul etmiyor. Kardeşim birkaç kere konuşmak için mahallede bulunan okula gitti. Okul müdürü ise milli eğitimle konuşun anca çözümü onlar bulur demiş. Bundan sonra kardeşim bir anda kayıp oldu. Kardeşimi her yerde aradık ama bulamadık" dedi.

"Kardeşim yüzde 50 engelli her türlü kandırılır"

Daha önceden madde bağımlısı olduğunu ve kullanmaya meyilli olduğu aktaran abla Yılmaz, "Şuanda Alanya'da veya Antalya'da nerede olduğundan dolayı hiçbir bilgimiz yok. Kardeşim yüzde 50 engelli, her türlü kandırılır. Allah rıza için gören ve duyanlar haber vermesini istiyorum" diye konuştu.

"Başına herhangi bir şey gelmesinden korkuyoruz"

Mustafa Yılmaz ise kayıp kızın yüzde 50 engelli olduğunu ve bir an önce bulunmasını istedi. Enişte Yılmaz, "Erkek çocuğu olsa bu kadar üstüne düşmeyiz ama kız çocuğu olduğu için başına herhangi bir şey gelmesinden korkuyoruz. Gören ve duyanların bize veya polise bildirse çok memnun oluruz" şeklinde konuştu.

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