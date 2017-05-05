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Zihinsel Engelli Genci Öldüren 3 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

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Zihinsel Engelli Genci Öldüren 3 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet
Bolu'da zihinsel engelli Erhan Gümüş'e (30) cinsel istirmarda bulunan ve vahşice öldüren 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 6'şar yıl hapis cezası...

Bolu'da zihinsel engelli Erhan Gümüş'e (30) cinsel istirmarda bulunan ve vahşice öldüren 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 6'şar yıl hapis cezası verildi.

Bolu'da geçtiğimiz yıl Şubat ayında Paşaköy Mahallesi'nde bulunan evinden ayrıldıktan 21 gün sonra ormanlık alanda boğazı kesilmiş halde bulunan 30 yaşındaki zihinsel engelli Erhan Gümüş'ü vahşice öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Gökhan Çakır, Ömür Baltaoğlu ve Ömer Şancı'nın bugün karar duruşması görüldü.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı yağma" suçlamaları ile yargılanan 3 sanık son kez hakim karşısına çıktılar.

Öldürülen Erhan Gümüş'ün ailesinin ve sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Gökhan Çakır, olayın kendisi tarafından aydınlatıldığını söyleyerek, "suç işlemedim ama cezam neyse çekeceğim" dedi.

Sanık Ömür Şancı, vicdanının rahat olduğunu ifade ederek, tek şuçunun şahsı arabasıyla ormanlık alana götürmek olduğunu ifade ederken, Ömür Baltaoğlu ise, birşey söylemeyeceğim dedi.

İfadelerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti her 3 sanığa da, "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti tahdit" suçundan ise 6'şar yıl hapis cezası ile Gökhan Çakır'a da "iftira" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mahkemenin kararını açıklamasının ardından sanıklardan Ömer Şancı'nın annesi İsmigül Şancı adliyenin kapısında sinir krizi geçirerek bayıldı.

Zihinsel Engelli Genci Öldüren 3 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Zihinsel Engelli Genci Öldüren 3 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Zihinsel Engelli Genci Öldüren 3 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Zihinsel Engelli Genci Öldüren 3 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

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