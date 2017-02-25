Zihinsel Engelli Kadın Yangında Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde zihinsel engelli anne ve kızının yaşadığı bir gecekonduda yangın çıktı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde zihinsel engelli anne ve kızının yaşadığı bir gecekonduda yangın çıktı. Yangında, anne yaralı olarak kurtulurken zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızı yanarak hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 190. Sokaktaki gecekonduda iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm gecekonduyu sardı. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen anne Nuran Göngör son anda kendisini dışarı atarken, yine zihinsel engelli olan 38 yaşındaki kızı Dilek Yasak, alevlerin arasında kaldı.

Gecekondudan çıkan dumanları gören mahalle sakinleri, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. Anne Güngör elinden hafif şekilde yaralanırken kızı Dilek'in dışarı çıkamadığını, alevlerin içinde kaldığını belirtti. Bunun üzerine yoğun bir çaba harcayan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından gecekonduya giren sağlık ekipleri, Dilek Yasak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne Nuran Güngör'ün akrabası Hüsniye Akıncılar, anne ve kızının zihinsel engelli olduğunu söyledi. Akıncılar, daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yetkililerin gelip kızı alarak tedavi ettirmek istediklerini ancak annenin kızı geri vermeyeceklerini düşünerek izin vermediğini ifade etti. Akıncılar, "Eğer kızı vermiş olsaydı bugün böyle bir olay yaşanmayacaktı" dedi.