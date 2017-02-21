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Zihinsel Engelliler Tiyatroyla Engelleri Aştılar

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Zihinsel Engelliler Tiyatroyla Engelleri Aştılar
Mersin Büyükşehir Belediyesi, zihinsel engelli bireyleri bir tiyatro oyununda buluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, zihinsel engelli bireyleri bir tiyatro oyununda buluşturdu. Oyuncularının tamamını zihinsel engelli bireylerin oluşturduğu "Kral Lear'ın Dikenli Gülleri" adlı tiyatro oyunu öğrenciler için sahnelendi.

Mersin'de yaşayan engelli bireylerin topluma kazandırılması konusundaki çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen tiyatro oyununda kendilerine verilen rolleri eksiksiz yaparak, doğru şekilde yönlendirildiklerinde engellerin nasıl aşılabileceğinin mesajını veren engelli oyuncular, sanatsal çalışmalar konusunda hem engelli hem de engelsiz bireylere örnek oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Aksoy'un yönetmenliğinde oldukça kalabalık bir öğrenci topluluğuna yönelik olarak sahnelenen oyunda rol alan zihinsel engelli bireyler, başarılı bir çalışmaya imza atarak büyük beğeni topladılar.

Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tiyatro oyununu İbni Sina İşitme Lisesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Alsancak Lions Ortaokulu, Yunus Emre İşitme Engelliler Okulu ve Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanı Hasan Celal Taş, Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın eşi Fidan Çamak da izledi.

Zihinsel Engelliler Tiyatroyla Engelleri Aştılar

Zihinsel Engelliler Tiyatroyla Engelleri Aştılar

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