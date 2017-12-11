Zile ve Niksar'da 'başkanlar' seçildi

CHP Zile ve Niksar İlçe Başkanlığı kongreleri tamamlandı. Zile İlçe Kongresi'ni A. Rıza Bozdemir, Niksar İlçe Başkanlığı'nı ise mevcut Başkan Zafer Başar kazandı

CHP Tokat İlçe Başkanlığı kongreleri hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilen kongrelerde Zile İlçe Başkanlığı'nda değişim yaşanırken, Niksar mevcut başkan ile yola devam kararı aldı.

CHP Tokat İl Başkanı Feramus Şahin, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle, STK başkanlarının katıldığı kongrede mevcut başkan Hüseyin Tunç 85 oy alırken, A. Rıza Bozdemir 102 alarak yeni başkan seçildi. Yeni Başkan Bozdemir, "Asıl görevimiz bundan sonra başlıyor. Hem değerli il başkanımızı hem de sayın milletvekilimizi koltuklarında rahat oturtmayacağım. Partimizin kapısı tüm vatandaşlarımıza ardına kadar açıktır" dedi.

Diğer taraftan, Niksar İlçesi'nde yapılan kongrede ise mevcut Başkan Zafer Başar tekrar seçimi kazandı. Başkan Başar, Niksar’ın Cumhuriyet Halk Partilileri büyük bir teveccüh göstererek, şahsına ve yönetim kadrosuna devam dediğini ifade etti. Taner YEŞİLSU / TOKAT