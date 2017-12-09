Zile’de Kudüs İçin Tek Yürek Yürüyüşü

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Zile ilçesinde ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine karşı tek yürek yürüyüşü yapıldı.

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Zile ilçesinde ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine karşı tek yürek yürüyüşü yapıldı.

İlçe stadyumu önünde başlayan yürüyüşe Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, parti başkanları ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılan İsrail'in aleyhine sloganlar attı. Yürüyüşte Türk bayrağı açıldı. Yürüyüşte bastonuyla slogan atan yaşlı adam ve mehter takımına eşlik eden çocuk dikkat çekti. Yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Başkan Lütfi Vidinel, "Biz diyoruz ki Kudüs emperyalist güçlerin asla yemi olmayacaktır. Emperyalist güçler Amerika, İsrail ve destek veren tüm ülkelerin, tüm hainlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Ve biz Türk milleti olarak, İslam ümmeti olarak nasıl 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla meydanları doldurduk ise bugünde aynı şuurla ve düşünceyle meydanlardayız" dedi.

Yürüyüş belediye önünde dua okunmasıyla sona erdi.