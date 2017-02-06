Zile'de 'TOKİ' kuyruğu

Tokat'ın Zile İlçesi'nde TOKİ konutlarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Başkan Lütfi Vidinel, ön kayıt işlemlerinin 17 Şubat tarihinde sona ereceği söyledi

Tokat'ın Zile İlçesi'nde 3’üncü etap TOKİ konutları için ön kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar belediye önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ön kayıt işlemlerinin 17 Şubat tarihinde sona ereceğini bildiren Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, 2+1 ve 3+1 toplam 11 blok 389 daire konut konut yapılacağını ifade etti.

KONUT SORUNUN GİDERİYORUZ

Başkan Vidinel, "İlçemizde 1. ve 2. etap TOKİ konutlarının yapımını birlikte başardık. Halkımızın yoğun ilgisiyle 3. etap için çalışma başlattık. Başbakanlık TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından aylardır süren ortaklaşa çalışmamız nihai aşamaya ulaştı. Çalışmalarımız neticesinde 3. etap TOKİ konutlarının ön kayıtlarını alıyoruz. İlçemiz genelinde ciddi bir sorun teşkil eden konut sorununa 3’üncü Etap Toki Konutları ile bir nebzede olsa gidermeyi hedefliyoruz. İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Taner YEŞİLSU / TOKAT