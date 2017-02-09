Zile'den Arap ülkelerine

Mor soğan üreticisi Kocaman, Zile İlçesi'nde son 20 yılda üretimi artan mor soğan Arap ülkelerine ihraç edildiğini kaydetti.

Tokat'ın Zile İlçesi'nin toprak yapısı ve iklim özellikleri dikkate alındığında mor soğan üretimi için oldukça uygun bir yetiştirme alanına sahip olduğu kaydedildi. Buna bağlı olarak son yıllarda ilçede üretim miktarı her geçen gün daha da artmakta olan mor soğan daha çok yurt dışına ihraç edilirken, yurt içinde ise balık tüketiminin yoğun olduğu yerlerde tüketildiği belirtildi.

7 AY TÜKETİLİYOR

'Balık soğanı' olarak da bilinen mor soğanın lezzeti ve aroması ile damaklarda ayrı bir lezzet bıraktığı, kış ayında saklanma özelliğinin iyi olması nedeniyle yıl içerisinde 7 ay süreyle tüketildiği bildirildi. Mor soğan üreticilerinden Mehmet Kocaman, 2016 yılı içerisinde yaklaşık olarak 5 bin ton mor soğan üretimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Ürettiğimiz bu ürünler Suudi Arabistan, Dubai ve Ürdün gibi Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Bu soğan, ülkemizde daha çok balık tüketiminin olduğu İstanbul, İzmir ve Karedeniz illerinde büyük ilgi görüyor” dedi.