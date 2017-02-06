Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'da karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana'da karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 00.30 sıralarında Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarsus yönünden Adana yönüne doğru gitmekte olan Emre Y.'nin yönetimindeki 80 GV 690 plakalı hafif ticari araç, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Mersin otoban çıkışı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda kayarak refüje çıktı. Karşı şeride geçen hafif ticari araç, karşı yönde seyir halinde olan Gaffar E. Yönetimindeki 34 PT 6044 plakalı hafif ticari araca çarptı, ardından Ahmet A. yönetimindeki 01 JH 833 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada sürücü Emre Y. ve Ahmet İ. Yaralandı. Ahmet İ. kaza yerine gelen ambulansta yapılan tedavisinin ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Emre Y. ise Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle, trafik tek şeritten kontrollü olarak devam ederken, kazan yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden açıldı.