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Zincirleme Trafik Kazası Kamerada

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Zincirleme Trafik Kazası Kamerada
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobil ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobil ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Adana karayolu 8'inci kilometresinde Aydınlar köyü yakınlarında meydana geldi. Kadirli'den Adana istikametine doğru seyir halinde olan Ömer Türkmenoğlu (32) idaresindeki 80 KZ 703 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hakan Çamkesen (33) yönetimindeki kamyon ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyon, karşı yönden gelen Musa Yüce (46) idaresindeki 01 Y 0501 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada her üç araç şoförü ile Musa Yüce'nin kullandığı otomobilde bulunan Adem Kara yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Adem Kara'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Feci kazanın oluş anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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