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Ziraat Alanlarında Yangına Müdahalenin Önemine Vurgu

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Ziraat Alanlarında Yangına Müdahalenin Önemine Vurgu
Ziraat arazilerinde çıkan yangınların söndürülmediği takdirde ormanlar için tehlike arz ettiğini vurgulayan İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal,...

Ziraat arazilerinde çıkan yangınların söndürülmediği takdirde ormanlar için tehlike arz ettiğini vurgulayan İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, "2017 ocak ayından bu zamana çıkan ve müdahale edilen 280 adet yangının 171 adedi orman dışı ziraat arazisinde, 109 adedi ise orman alanı olmuştur" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yaz aylarının etkisiyle İzmir ve Manisa illerinde neredeyse saat başı çıkan yangınlara müdahale etmek zorunda kalıyor. Ancak bu çıkan yangınların yüzde 50'sinden fazlası orman dışındaki ziraat alanlarından oluşuyor. Konuyla ilgili konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, "Ormana komşu olan ya da birkaç kilometre sonra ilerisinde orman alanı bulanan ziraat arazilerinde çıkan yangınlarda ormanlarımız için söndürülmediği takdirde tehlike arz etmektedir. Gerektiğinde buralardaki yangınların söndürülmesi için helikopter ve uçak kaldırabiliyoruz. 2017 ocak ayından bu zamana çıkan ve müdahale edilen 280 adet yangının 171 adedi orman dışı ziraat arazisinde, 109 adedi ise orman alanı olmuştur. 2016 yılında yıl sonu itibariyle toplam müdahale ettiğimiz bin 68 adet yangının 691 adedi de orman dışı alanlardı. 17 Temmuz Pazartesi günü saat 14.22 sularında Menderes Şaşal köyü civarında çıkan ziraat arazisi yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak beş arozöz, bir su tankeri ve bir helikopter ile müdahale ettik. Eğer bu yangına müdahale dip söndürmeseydik hemen asfaltın ilerisinde bulunan binlerce hektarlık Şaşal Ormanlarına yangın sıçrayabilirdi" diye konuştu.

"Yaz aylarında çok duyarlı olalım"

Aybal, şu uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlardan, özellikle çiftçilerden önemle rica ediyoruz; yaz aylarında çok duyarlı olalım. Ziraat arazilerinde özellikle temizlik ateşi, anız ateşi yakmayalım. Küçük bir kıvılcım telafi edilemeyecek büyük zararlara yol açabilir. Bu durum hem kendilerini kanunlar karşısında zor durumda bırakabilir hem de milli servetimiz ormanları yok edebilir. Yine özellikle vatandaşlarımızdan gördükleri en ufak bir dumanı bile ücretsiz olan ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattına iletilmelerini rica ediyoruz."

Ziraat Alanlarında Yangına Müdahalenin Önemine Vurgu

Ziraat Alanlarında Yangına Müdahalenin Önemine Vurgu

Ziraat Alanlarında Yangına Müdahalenin Önemine Vurgu

Ziraat Alanlarında Yangına Müdahalenin Önemine Vurgu

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