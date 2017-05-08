Ziraat Fakültesi’nden Meraklısına Organik Tarım Eğitimi

Son yıllarda vatandaşın organik tarım ürünlerine yönelmesi, üniversitelerin de bu alanda eğitim vermesinin önünü açıyor.

Son yıllarda vatandaşın organik tarım ürünlerine yönelmesi, üniversitelerin de bu alanda eğitim vermesinin önünü açıyor. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, halka açık organik tarım eğitimleri verecek.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Organik Tarım Komisyonu, Uludağ Üniversitesinin ilgili fakülteleri ve diğer ilgili kurumların katkısı ile organik tarıma ilgi duyan kişilere ve kurumlara yönelik 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında "organik tarım eğitimi" düzenleyecek. Ücretli eğitimler için sadece 40 kişilik kontenjan açıldığı belirtildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan UÜ Ziraat Fakültesi Organik Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak, öğrencilere verilen eğitimlerinin aynısını vereceklerini söyledi. Vatandaşların organik tarım konusunda çok fazla soru sorduğunu ve üniversitede bu yönde bir eğitimin olmasını talep ettiklerini aktaran Prof. Dr. İbrahim Ak; "Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak çok geniş bir araziye sahibiz. Öğrencilerimize verdiğimiz uygulamalı eğitimlerde de bu geniş arazinin imkânlarından faydalanıyoruz. Fakat son yıllarda organik tarım konusuna vatandaşlarımız artık çok daha fazla ilgili hale geldi. Kendi imkânları doğrultusunda organik ürünler yetiştirmeye çalışıyorlar. Bizler de burada bilimsel veriler doğrultusunda organik ürünler yetiştiriyoruz. Buradaki tecrübemizi, organik tarım eğitimi almak isteyen vatandaşlarımıza aktarmak istedik. 22 Mayıs itibariyle bir hafta sürecek organik tarım eğitimi vereceğiz. Kontenjanımızı katılımcılarımıza daha iyi eğitim verebilmek ve birebir ilgilenebilmek amacıyla sınırlı tuttuk. İlgilenen herkesi bu eğitimlere bekliyoruz" dedi.