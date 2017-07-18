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Ziraat Odaları: Çiftçiye sahip çıkın!

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Ziraat Odaları: Çiftçiye sahip çıkın!
Samsun Ziraat Odaları'na bağlı başkanlar, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı'yı makamında ziyaret etti. Başkanlar, Çarşamba'daki sel felaketine dikkati çekerek 'Milletvekillerimiz bize sahip çıksın' mesajı gönderdi

Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Terme Ziraat Odası'nda Samsun İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hasan Tütüncü, İlçe Ziraat Odası Başkanları Çoşkun Genç, Hüseyin Alper, Süleyman Aslankaya, Muammer Aydemir, Zafer Ersoy, Bayram Konuş, Erdal Avcı ve ev sahibi olarak Ferda Ergün’nün katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının gündeminde Çarşamba ve Terme ilçelerinde meydana gelen sel felaketi , TMO nun 2017 yılında fındık alımına devam etmesi ve sezondan önce fındık fiyatının makul seviyelerde açıklanması , buğday fiyatlarının düşük olması ve Tarım İl Müdürlüğü ile her ay bir ilçede ortaklaşa Samsun tarımını daha ileriye götürülmesi konuları gündemin başlıklarını oluşturdu. Toplantıya mazeretlerinden dolayı katılamayan diğer Ziraat Odası Başkanları da alınan kararlara aynen uyduklarını belirtti. 

ALINAN KARARLAR PAYLAŞILDI 
Terme ilçesinde yapılan İl Koordinasyon Toplantısı'nın sonucunda alınan kararlar Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Nadir Eren, ziyaret edilerek kendileri ile paylaşıldı. Daha sonra Ziraat Odası Başkanları Tarım İl Müdürü Nail Kırmacı makamında ziyaret ederek Çarşamba ve Terme ilçelerinde sel felaketine maruz kalan çiftçilerin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi, devletin ve milletvekillerinin çiftçilere sahip çıkması gerektiği mesajı paylaşıldı. E.Caner CABBAR

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