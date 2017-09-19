Ziraat odaları fındık için toplandı

Doğu Karadeniz Bölgesi Ziraat Odası Başkanları fındıkta yaşanan fiyat sorununu görüşmek üzere Ordu’da bir araya geldi.

Altınordu Ziraat Odası konferans salonunda bir araya gelen ziraat odası başkanlar toplantısına Ordu, Giresun ve Trabzon ilçe ziraat odası başkanları ve TZOB Yönetim Kurulu Üyeleri Arslan Soydan ile Hasan Kozoğlu da katıldı.

Toplantıda söz alan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kara, devletin geçmiş yıllarda Fiskobirlik gibi fındık alımı yapması gerektiğini, üreticinin serbest piyasa insafına bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman ise CHP’nin "Fındık için adalet" yürüyüşüne dikkat çekti. Sarıkahraman, “CHP’nin yürüyüşünde üretici yok. Bundan şunu anladım ki üreticinin hala AK Parti hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanından bir beklentisi var. O kadar kara propagandaya rağmen üretici hala umudunu hükümete bağlamış durumda. Yılda 3 milyar dolar döviz girdisi sağlayan bir ürünü Türkiye’ye kazandıran üreticinin gözü hala Cumhurbaşkanı'nın gözüne bakıyor. Dolayısıyla hükümet üreticinin bu beklentisini göz ardı etmemesi gerekir” dedi.

"SERBEST PİYASA LOBİLERİN ELİNDE"

Ordu Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı ve TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da serbest piyasanın artık tekelleştiğini söyledi. Soydan, “Dünyada fındık üretim ve ihracatında lider biziz ama fiyatını başkaları belirliyor. Son iki yıldır söylüyoruz, serbest piyasa koşulları artık tekelleşmiştir. Serbest piyasa artık rekabetin bittiği bir alandır” diye konuştu.

Rekoltenin yüksekliği sebebiyle fındık fiyatının düştüğü algısına inanılmaması gerektiğini dile getiren Soydan, “Fındıkta rekolteye bağlı olarak fiyat oluşmamıştır. 2015 yılında 650 bin ton rekolte varken fiyat 12 lira idi. 2016 yılında en düşük rekolteyi konuşurken fiyat 10,5 liraydı. Ne oldu da bugün rekolte yüksek denilip fiyat 10 liranın altına doğru gitmeye başladı. O sebeple rekolteye bağlı bir fiyat olmuyor. Yani birileri fiyatlarla oynuyor. Maliyet çalışmasında 9-10 lira arasında fiyat belirlendi. Ancak maliyetinin altında bir fiyat oluştu. Şu anda algı operasyonu, manipülasyon ve serbest piyasanın içinde yer alan lobiler vasıtasıyla fiyatlar 7-8 liraya kadar çekildi. TMO derhal kademeli fiyata geçmelidir” şeklinde konuştu.