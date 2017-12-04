Ziraat Odası Başkanları ‘Tütün’ Konusunu Görüştü

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ve beraberindeki ilçe ziraat odası başkanları "tütün" başta olmak üzere Adıyaman tarımı ile ilgili Ankara'da...

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ve beraberindeki ilçe ziraat odası başkanları "tütün" başta olmak üzere Adıyaman tarımı ile ilgili Ankara'da bir dizi görüşmelerde bulundu.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan beraberinde Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya ve Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altınel ile Ankara'da bazı görüşmeler gerçekleştirdi.

Şahan ve diğer oda başkanları Tütün Üst Kurulunu ziyaret ederek, "tütün" konusunda yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin yanında bundan sonra yapılması gereken konular ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Salih Fırat ile görüşerek "tütün" konusunda ki beklentileri dile getirdiler.

Salih Şahan, Torba Yasada çıkan "tütün" ile ilgili maddenin Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından çıkacak olan yönetmeliklerin çok önemli olduğunu ve ziraat odası olarak bu yönetmeliklerin hazırlanmasına katkı sunmak istediklerini dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise, Adıyaman tarımı, sulama projeleri ile birlikte özelikle de tütün konusunun konuşulduğu toplantıda, Adıyaman ekonomisini daha da güçlendirmek için istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Aydın, "tütün" konusunda üreticisinin tedirgin olmamasını isteyerek, tütünün bazı kesimlerin söylediği gibi yasak olmadığını ifade etti.