Ziraat Odası Muhtarlar Ve Delegelerle Buluştu

Fatsa Ziraat Odası, protokol, muhtarlar ve delegelerle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Fatsa Ziraat Odası, protokol, muhtarlar ve delegelerle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Programa Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, Fatsa Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahmet Çelik, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, Muhtarlar derneği Başkanı Navi Kızılkaya, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Ayaz, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, siyasi parti başkanları, muhtarlar ve delegeler katıldı.

Düzenlenen programda Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar yaptığı açıklamada, "22. Dönem Fatsa Ziraat Odası Yönetimi olarak üreticilerimizin refahı ve bölgemiz tarımının kalkınması için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürmekteyiz. Hepimizin ortak amacı bölgemiz tarımına ve üreticilerimize katkı sağlamak. Bu anlamda hizmetlerimizi üreticilerimize gerçekleştiriyoruz" dedi.

Toplantıda odanın gelir gider durumları da anlatıldı. Program faaliyetlerin anlatıldığı sinevizyon gösterisi ile sona erdi.