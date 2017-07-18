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Ziraat Odası’ndan ‘Erkenci İncir’ Uyarısı

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Ziraat Odası’ndan ‘Erkenci İncir’ Uyarısı
Aydın'da yol kenarlarında taze incir satışı başladı. Aydın il sınırları içerisinde yapılan incir satışlarının Aydın inciri olmadığını ve Aydın...

Aydın'da yol kenarlarında taze incir satışı başladı. Aydın il sınırları içerisinde yapılan incir satışlarının Aydın inciri olmadığını ve Aydın incirinin Ağustos ayının başlarında çıkacağını belirten Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, yol kenarlarında satış yapan kişilerin de müşterilere sattıkları incirin Aydın inciri olmadığını belirtmesini istedi.

Aydın'dan Denizli ve Muğla istikametine geçen yollar üzerinde kurulan seyyar tezgahlarda incir satışları başladı. Şu anda satışı yapılan incirlerin kesinlikle Aydın incirinin yerini tutmadığını belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, "Aydın incirinin kendine has tadı ve aroması başka hiçbir yerin incirinde bulunmaz. Bu neden tüketicinin incirin Aydın inciri olmadığı bilinçlendirilmesi gerekiyor. Aksi durumda kendi ilimizin ürününe zarar vermiş oluruz" dedi.

Yıllardır yol kenarında tezgahlarda mevsimsel meyve satışı yaparak yolculara hizmet verdiklerini belirten Fatih Çapar, bölgede en erken Manisa erkenci incirinin olgunlaştığını belirterek incir alan herkese de sattıkları ürünün Aydın inciri değil Manisa inciri olduğunu belirttiklerini söyledi.

Ziraat Odası’ndan ‘Erkenci İncir’ Uyarısı

Ziraat Odası’ndan ‘Erkenci İncir’ Uyarısı

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