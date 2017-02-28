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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu'nda Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu'nda Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçla tamamlandı.

Karşılaşmayı önceki gün Kasımpaşa Kemerburgaz tesislerini ziyaret eden İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater de seyretti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada İgiebor'un ara pasında topla buluşan Edomwonyi ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Savunmanın son anda müdahalesinde tehlike uzaklaştırıldı.

23. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Koita'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.

34. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Pavelka'nın şutunda top üstten auta gitti.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Titi xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Popov xx, Pavelka xx, Castro xx, , Tunay x (Eduok dk. 37 x), Adem xx, Koita xx

Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Abdullah, Turgut Doğan, Guanca

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Orhan xx, Oboabona xx, Yaakoubi xx, Dhurgham İsmail xx, Robin Yalçın xx, Igiebor xx, Oğulcan xx, Petrucci xx, Jantscher xx, Edomwony xx

Yedekler: Muhammed, Tuszynski, Kweuke, Saadane, Oğuzhan, Recep, Fink

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sarı kart: Yaakoubi (Çaykur Rizespor)

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