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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu'nda Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu'nda Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Veigneau'nun orta sahada kaptırdığı topta Edomwonyi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Edomwonyi'nin yaptığı vuruşta kaleci Ramazan'a çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

51. dakikada Edomwonyi'nin ceza sahası sağ tarafından çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte Robin Yalçın'ın vuruşunda top auta çıktı.

52. dakikada ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Adem, ceza yayı üzerindeki Pavelka'ya pasını verdi. Pavelka'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

58. dakikada Castro'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta yaptığı ortada Adem arkaya indirdi. Arka direkte Pavelka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

63. dakikada ceza sahası sağ tarafından Pavelka'nın çizgiye inerek yerden yaptığı ortada topla buluşan Popov'un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

67. dakikada Janster'in pasında topla buluşan Edomwonyi sol kanattan topu sürdü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Edomwonyi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada Adem'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Koita'nın hamlesinde Yaakoubi'nin müdahalesi ile meşin yuvarlak kornere gitti.

82. dakikada Eduok'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Titi'nin yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

87. dakikada Edonwonyi'nin sol kanattan ortasında arka direkte Tuszynski'nin kafa vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı.

90+3. dakikada Turgut Doğan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Koita'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xxx, Titi xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Popov xx, Pavelka xx, Castro xx (Abdullah dk. 74 x) Tunay x (Eduok dk. 37 x), Adem xxx (Turgut Doğan dk. 85 ?), Koita xx

Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Guanca

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Orhan xx, Oboabona xx, Yaakoubi xx, Dhurgham İsmail xx, Robin Yalçın xx (Kweuke dk. 83 ?), Igiebor xx (Recep dk. 68 x), Oğulcan xx (Tuszynski dk. 68 x), Petrucci xx, Jantscher xx, Edomwony xx

Yedekler: Muhammed, Saadane, Oğuzhan, Fink

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Popov (dk. 63), Koita (dk. 90+3) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Yaakoubi (Çaykur Rizespor), Pavelka (Kasımpaşa)

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

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