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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Sivasspor, Konyaspor'u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Sivasspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

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