Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Sivasspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
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Ziraat Türkiye Kupası
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Ziraat Türkiye KupasıZiraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Sivasspor, Konyaspor'u konuk ediyor.
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