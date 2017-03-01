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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Sivasspor sahasında Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Sivasspor sahasında Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Douglas'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top arka direkteki Selim'in önünde kaldı. Selim'in gelişine vurduğu şut yandan auta çıktı.

13. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Rıdvan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Kaya'nın son anda müdahalesiyle kornere çıktı.

25. dakikada sağ kanattan Kerim'in kullandığı köşe vuruşunda Hasan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

26. dakikada Meha'nın savunmanın arkasında gönderdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic'in şutu kaleci Tolgahan'ın kucağında kaldı.

27. dakikada sağ kanattan Rıdvan'ın pasıyla topla buluşan Kerim'in ceza sahası dışından şutu üstten dışarı çıktı.

36. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Hakan'ın orta sahadan verdiği pasla topla buluşan Gekas müsait pozisyonda pasını Emre'ye aktardı. Kaleci Kaya'yı çalımlayan Emre'nin şutunu savunmada Selim Ay son anda altı pas üzerinde önleyerek mutlak bir golü önledi.

52. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Leandro'nun pasında ceza alanında toplu buluşan Hakan'ın plase vuruşunda kaleci Kaya gole izin vermedi.

57. dakikada Skubic'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Milosevic'in vuruşunda kaleci Tolgahan topu iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine Galip'in ortasında Boye'nin kafa vuruşu yerden sekerek kaleci Kaya'da kaldı.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Serkan Çimen xx

Sivasspor: Tolgahan xx, Rıdvan xx, Boye xx, Hasan xx, Ziya xx (Gökhan dk. 77 x), Hakan Arslan xx, Kerim xx, Yiğit x (Galip dk. 59 x), Leandro x (Burhan dk. 59 x), Emre xx, Gekas xx

Yedekler: Ali Şaşal, İbrahim, Ergin, Adem

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Atiker Konyaspor: Kaya xx, Skubic xx, Ali Turan x, Selim xx, Douglas xx, Ali Çamdalı xx, Meha xx (Hadziahmetovic dk. 66 x), Volkan x Ömer x, Milosevic x (Rangelov dk. 66 x), Bajic xx (Halil İbrahim dk. 88 ?)

Yedekler: Abdulaziz, Jonsson, Fofana, Vukovic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı kartlar: Yiğit, Boye (Sivasspor), Volkan, Ali Turan, Rangelov (Atiker Konyaspor)

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