  • BIST 89.320
  • Altın 146,372
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Ziraat Türkiye Kupası

» »
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada sol kanattan Kadir'in yaptığı ortada içeride topla buluşan Vaz Te'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın müdahalesi ile kornere gitti.

22. dakikada Tolga'nın ceza sahası sağ tarafından çizgiye inerek yaptığı ortada müsait pozisyonda Adu'nun şutu üstten auta çıktı.

25. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta Yalçın'ın kafa vuruşunda arkaya seken topu önünde bulan Napoleoni'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Vaz Te'nin sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx,Bahattin Duran xx, Serkan Olguncan xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx, Yalçın xx, Mahmut xx, Eren xx, Cengiz xx, Attamah xx, Holmen xx, Doka xx, İrfan Can xx, Napoleoni xxx

Yedekler: Ufuk, Ferhat, Visca, Mossoro, Mustafa, Hakan, Caiçara

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Tolga xx, Caner xx, Samardzic xx, Orhan xx, Aykut xx, Adu xx, Kadir xx, Soner xx, Bokila xx, Vaz Te xx

Yedekler: Bora, Muğdat, Onur, Hasan, Mustafa, Alper, Cikalleshi

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Gol: Napoleoni(dk. 25) (Medipol Başakşehir)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ziraat Türkiye Kupası01 Mart 2017 Çarşamba 19:08
  • Ptt Kadınlar Türkiye Kupası01 Mart 2017 Çarşamba 18:53
  • Samsunsporlu Futbolcular İlerisi İçin Umutlu01 Mart 2017 Çarşamba 18:53
  • Ziraat Türkiye Kupası01 Mart 2017 Çarşamba 18:28
  • Başkan Taşçı’dan Samsunspor’a Baklava Dopingi01 Mart 2017 Çarşamba 17:53
  • Fenerbahçe Kafilesi Kayseri’de01 Mart 2017 Çarşamba 17:53
  • Osmanlısporlu Futbolcular Fenerbahçe Maçı Öncesi İddialı01 Mart 2017 Çarşamba 17:08
  • Erdal Gündüz: "6 Puan Alınca Bu Riske Değer Olduğunu Gördük"01 Mart 2017 Çarşamba 17:08
  • Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’yı Kap’a Bildirildi01 Mart 2017 Çarşamba 17:03
  • Beşiktaş - Olympiakos Maçlarında Deplasman Taraftarı Yok01 Mart 2017 Çarşamba 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti