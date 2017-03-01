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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada sol kanattan Kadir'in ortasında topla buluşan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

76. dakikada savunmadan atılan ara pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Muğdat'ın vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

78. dakikada Muğdat'ın sağ kanattan çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte Vaz Te'nin rövaşatasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

81. dakikada Holmen'in ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunda top kaleci Lukac'tan döndü. Dönen topa İrfan Can'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx,Bahattin Duran xx, Serkan Olguncan xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx, Yalçın xx, Mahmut xx, Eren xx, Cengiz xx, Attamah xx, Holmen xx, Doka xx (Visca dk. 72 x), İrfan Can xx (Hakan dk. 82 ?), Napoleoni xx

Yedekler: Ufuk, Ferhat, Mossoro, Mustafa, Caiçara

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Tolga xx, Caner xx, Samardzic xx, Orhan xx, Aykut xx, Adu xx (Hasan dk. 82 ?),Kadir xx, Soner xx, Bokila xx (Cikalleshi dk. 62 ?) (Muğdat dk. 71 x), Vaz Te xx

Yedekler: Bora, Onur, Hasan, Mustafa, Alper

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Goller: Napoleoni (dk. 25) (Medipol Başakşehir), Vaz Te (dk. 78) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Aykut (Akhisar Belediyespor), Samardzic (Akhisar Belediyespor)

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