Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin 30 dakikası geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
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Ziraat Türkiye Kupası
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Ziraat Türkiye KupasıZiraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
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