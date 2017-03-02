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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin 30 dakikası geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

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