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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek, bir üst tur için avantaj elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek, bir üst tur için avantaj elde etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kubilay'ın sert vuruşunda top kaleci Fabiano'da kaldı.

71. dakikada sol kanattan Mehmet Topal'ın ortasında ceza sahası içinde Fernandao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

74. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada arka direkte topla buluşan Lens'in uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

76. dakikada sağ kanattan Şener'in ortasında Kayserisporlu Erkan'ın ters vuruşunda top filelerle buluştu. 3-0

80. dakikada Güray'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Kayserispor: Muammer x, Ferreira xx, Levent x, Mabiala xx, Sow x, Kubilay xx, Welliton xx, Traore x (Güray dk. 19 xx), Erkan x, Nguemo xx (dk. 68 Deniz x), Hakan x (dk. 60 Umut x)

Yedekler: Ahamada, Rotman, Umut Bulut, Sönmez, Efe

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Fabiano xx, Kjaer xx, Skertel x, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, De Souza x, Alper xx (dk. 82 İsmail x), Ozan x, Şener xx, Lens xx, Fernandao xxx (dk. 74 Sow x)

Yedekler: Ertuğrul, Van Persie, Volkan, Neustaedter, Aatif

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Goller: Fernandao (dk. 45, 71), Erkan (k.k) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Muammer, Sow, Umut (Kayserispor), Şener, Alper, Mehmet Topal (Fenerbahçe)

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