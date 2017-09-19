Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında Balıkesirspor Baltok sahasında, Kars 36 Spor ile karşı karşıya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında Balıkesirspor Baltok sahasında, Kars 36 Spor ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarda Kars 36 Spor 7-6 kazandı.

Maçın normal süresi Mehmet Boztepe ve Bulut'un karşılıklı attığı goller ile 1-1 sona erdi. Maç 30 dakikalık uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca müsabaka penaltı atışlarına gitti. Seri penaltı atışlarında 6 penaltıyı gole çeviren Kars 36 Spor tur atladı. Balıkesirspor Baltok seri penaltı atışlarında 5 gol attı. Kars 36 Spor, Balıkesir Baltok'u 7-6 mağlup ederek tur atladı.