Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Sancaktepe, sahasında Elazığspor'a 4-2 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Sancaktepe, sahasında Elazığspor'a 4-2 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında TFF 2. Lig ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor, Maltepe Hasan Polat Stadyumu'nda TFF 1. Lig ekibi Elazığspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz sona ererken, ikinci yarının 50. dakikasında konuk takım, Kadir Pekmezci'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 59. dakikada Gökhan Lekesiz ile 1-1'lik eşitliği sağlarken, 73. dakikada Hamza Küçükköylü Sancaktepe Belediyespor'u 2-1 öne geçirdi. 88. dakikada Mertan, 90 dakikanın sonucunu belirlerken, karşılaşma uzatmaya gitti. 97. dakikada Serkan Kurtuluş ve 120. dakikada Eren Çinkılınç'ın golleriyle Elazığspor sahadan 4-2 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.