Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi ve uzatma bölümü golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada penaltı atışları sonucunda Altay'ı 7-6 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4. tura yükseldi.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Burak Şeker xx, Selahattin Altay xx, Gökhan Barcın xx
Altay: Emre Koyuncu xx, Mustafa Murat Uslu xx, Hayrullah Çelik x, Ulaş Zengin xx, Kadir Yazıcı xx, İhsan Furkan Deniz xxx (Hüsamettin Yener dk. 104 ?), Ferhat Çulcuoğlu xx (Fatih Gül dk. 63 x), Atakan Rıdvan Çankaya xx, İbrahim Ferdi Coşkun x, Doğan Karakuş xx (Ozan Sol dk. 71 x), Muharrem Ozan Cengiz xx
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu xxx, Tolga Ünlü xx, Mehmet Ozan Tahtaişleyen xx, Acka x (Trtovac dk. 46 x), Erhan Çelenk xx, Murat Gürbüzerol xx, Abdulkadir Özdemir xxx, Kubilay Sönmez x (Gökhan Karadeniz dk. 46 xx), Scuk xxx, Taylan Antalyalı xx (Burhan Eşer dk. 80 x), Harba xx
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Penaltılar:
Atanlar: Kadir Yazıcı, Ozan Sol, Muharrem Ozan Cengiz, İbrahim Ferdi Coşkun, Hüsamettin Yener, Hayrullah Çelik (Altay), Gökhan Karadeniz, Harba, Abdulkadir Özdemir, Burhan Eşer, Scuk, Erhan Çelenk ve Murat Gürbüzerol (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Atamayanlar: Fatih Gül (Altay)
Sarı kartlar: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), Tolga Ünlü, Trtovac (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
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