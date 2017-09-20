Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Adana Demirspor, evinde Bayrampaşaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını Adana Demirspor Tambe ile attığı golle 1-0 tamamlandı.
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- Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Adana Demirspor, evinde Bayrampaşaspor ile karşılaşıyor.
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