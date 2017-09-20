Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Sultanbeyli Belediyespor'u konuk eden Altınordu, rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Sultanbeyli Belediyespor'u konuk eden Altınordu, rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Kırmızı-lacivertlilerin tek golü 13. dakikada Fatih Aktay'dan geldi. Stat: Bornova Hakemler: Alper Çetin xx, Ahmet Ayaz xx, Kemal Elmas xx Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Musa Caner Aktaş xxx, Seydi Kayasoy xx, Yusuf Yalçın Arslan xxx, Ali Mert Aydın xx, Enis Durak xx (Barış Alıcı dk. 77 x), Berk Erel xx (Yusuf Acer dk. 66 xx), Oğulcan Ülgün xxx, Alican Özfesli xx, Berkay Görmez xx (Onur Demir dk. 78 x), Fatih Aktay xxx Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu Sultanbeyli Belediyespor: Ozan Öztürk xx, Dursun Türk x, Anıl Gir xx, İsmail Şahin x (Abdullah Sercan Tarıngan dk. 75 x), Gökhan Sürücü xx, Güven Şen xx, Gökhan Cingirt xx, Muhammed Uğur Kalço x (Serkan Silan dk. 57 x), Safa Ali Memnun xx, Tolgahan Kumbasar x, Salih Gevençli xx (Olgun Ümit Yılmaz dk. 81 ?) Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan Goller: Fatih Aktay (dk. 13) (Altınordu) Sarı kartlar: Onur Demir (Altınordu), Dursun Türk (Sultanbeyli Bld.)