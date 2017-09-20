Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında TFF 1. Lig takımlarından Manisaspor, 3. Lig temsilcisi Arsinspor'u 4-1 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Gürel Uzuner xx, Mücahit Değermenci xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx
Manisaspor: Göktuğ xx, Mikic xx, Ümit Yasin xxx, Mehmet Enes xx, Ömer xx, Fahri xx, Metin xx (Asım dk. 46 xx), Zahit xxx (Bakaki dk. 67 xx), Sebaihi xxx, Akın xx (Alper dk. 82 xx), Perovic xxx
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Arsinspor: Ethem x, Ahmet x (Emrah dk. 32 xx), Mücahit x, Adem x, Miraç x, Enes x (Mikail dk. 32 xx), Caner x, Serkan x, Hami x, Özgür x, Batuhan x (Mesut dk. 46 xx)
Teknik Direktör: Ahmet Başaran
Goller: Sebaihi (dk. 6), Zahit (dk. 9), Ümit Yasin (dk. 21), Perovic (dk. 81 pen.) (Manisaspor), Mücahit (dk. 53) (Arsinspor)
Sarı kartlar: Fahri, Mikic, Alper (Manisaspor), Adem (Arsinspor)
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