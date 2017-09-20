Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Gaziantepspor, sahasında Tire 1922'ye 3-0 mağlup oldu.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Serdar Akkoçoğlu xx, Soner Maraş xx, Önder Yılmaz xx
Gaziantepspor: Selçuk x, Elyasa x, Yunus x, İbrahim x (Yusuf dk. 46 x), Mustafa x, Mert x, Erdal x, Ramazan x (Necmi dk. 46 x), Gökhan x (İbrahim Halil dk. 87 ?), Mehmet x, Harun x
Teknik Direktör: Bünyamin Süral
Tire 1922: Fatih xx, Orkun xx, Hasan xx, Veysel xx, Mümin xx, Cemal xx (Furkan dk. 81 ?), Nihat xx, Sefa xx (Kemal dk. 84 ?), Tolunay xx, Güner xx (Sergen dk. 75 ?), Gökhan xx
Teknik Direktör: Nihat Balan
Goller: Sefa (dk. 8 ve 16), Gökhan (dk. 49) (Tire 1922)
Sarı Kartlar: Ramazan, İbrahim, Harun (Gaziantepspor), Orkun (Tire 1922)
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