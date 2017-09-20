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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Gaziantepspor, sahasında Tire 1922'ye 3-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Gaziantepspor, sahasında Tire 1922'ye 3-0 mağlup oldu.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Serdar Akkoçoğlu xx, Soner Maraş xx, Önder Yılmaz xx

Gaziantepspor: Selçuk x, Elyasa x, Yunus x, İbrahim x (Yusuf dk. 46 x), Mustafa x, Mert x, Erdal x, Ramazan x (Necmi dk. 46 x), Gökhan x (İbrahim Halil dk. 87 ?), Mehmet x, Harun x

Teknik Direktör: Bünyamin Süral

Tire 1922: Fatih xx, Orkun xx, Hasan xx, Veysel xx, Mümin xx, Cemal xx (Furkan dk. 81 ?), Nihat xx, Sefa xx (Kemal dk. 84 ?), Tolunay xx, Güner xx (Sergen dk. 75 ?), Gökhan xx

Teknik Direktör: Nihat Balan

Goller: Sefa (dk. 8 ve 16), Gökhan (dk. 49) (Tire 1922)

Sarı Kartlar: Ramazan, İbrahim, Harun (Gaziantepspor), Orkun (Tire 1922)

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