Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Adana Demirspor, sahasında Bayrampaşaspor'u 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Baran Eraslan x, Kamil Çetin x, Burak Özcan x
Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Tolgahan xxx, Umut xx (Mustafa dk. 78 xx), Canpolat xx, Yaovi xx, Tambe xxx (Uğurcan dk. 87 ?), Abdulkadir xx, Yannick xx (Mendy dk. 78 x), Batuhan xx, Edin xx, Can xx
Teknik Direktör: Giray Bulak
Bayrampaşaspor: Yunus xx, Sefa xx, Mertcan xx (Bülent dk. 68 x), Polat xx (Güray dk. 68 x), İlker xx, Said xx (Benhur dk. 63 x), Ahmet xx, Ünal xx, Sercan xx, Hakan xx, Ergün xx
Teknik Direktör: Muharrem Uzun
Goller: Robert Ndip Tambe (dk. 44), Tolgahan Mulla Çiçek (dk. 55), Mustafa Yılmaz (dk. 87) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: İlker Cihan, Sefa Korkmaz, Hakan Yüce (Bayrampaşaspor)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.