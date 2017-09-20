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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Adana Demirspor, sahasında Bayrampaşaspor'u 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Adana Demirspor, sahasında Bayrampaşaspor'u 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Baran Eraslan x, Kamil Çetin x, Burak Özcan x

Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Tolgahan xxx, Umut xx (Mustafa dk. 78 xx), Canpolat xx, Yaovi xx, Tambe xxx (Uğurcan dk. 87 ?), Abdulkadir xx, Yannick xx (Mendy dk. 78 x), Batuhan xx, Edin xx, Can xx

Teknik Direktör: Giray Bulak

Bayrampaşaspor: Yunus xx, Sefa xx, Mertcan xx (Bülent dk. 68 x), Polat xx (Güray dk. 68 x), İlker xx, Said xx (Benhur dk. 63 x), Ahmet xx, Ünal xx, Sercan xx, Hakan xx, Ergün xx

Teknik Direktör: Muharrem Uzun

Goller: Robert Ndip Tambe (dk. 44), Tolgahan Mulla Çiçek (dk. 55), Mustafa Yılmaz (dk. 87) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: İlker Cihan, Sefa Korkmaz, Hakan Yüce (Bayrampaşaspor)

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