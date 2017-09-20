Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde sahasında 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Bursaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sürüyor.
- BIST 105.324
- Altın 146,483
- Dolar 3,4727
- Euro 4,1687
- Samsun 24 °C
- İstanbul 28 °C
- Ankara 25 °C
- İzmir 25 °C
- Ordu 24 °C
- Sinop 23 °C
- Giresun 24 °C
- Amasya 26 °C
- Rize 26 °C
- Trabzon 25 °C
- Zonguldak’ta Orman Yangını
- Otomobilin Çarptığı Anne Ve Oğlu Hayatı Kaybetti
- Piknik Ateşi Ormanı Yaktı
- Balıkesir’de Trafik Kazası: 1 Ölü
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli’den Fed Faiz Kararı Değerlendirmesi
- Ziraat Türkiye Kupası
- Osmanlıspor Günü Çift Antrenmanla Tamamladı
- İNCİR İLE GELEN 5 ŞİFA
- Fed ’Faiz’ Kararını Açıkladı
- Sivas’ta Fetö’den 3 Tutuklama
- Galatasaray, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suriye’deki Devlet Terörü Karşısında Dünya Sessiz Kaldı”
- Çankırı’da Fetö’den 1 Tutuklama
- Sevgilisinin Yanında Kedini Bıçakladı
- Hediyelik Eşya Dükkanına Kaçakçılık Operasyonu
Ziraat Türkiye Kupası
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde sahasında 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşıyor.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ziraat Türkiye KupasıZiraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Samsunspor, sahasında normal süresi 3-3 sona eren mücadelede 3. Lig ekibi Ankara Demirspor'a penaltı atışları sonucunda...
Osmanlıspor Günü Çift Antrenmanla TamamladıOsmanlıspor, Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Bursaspor Maçı Hazırlıklarını SürdürdüGalatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu altıncı haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Manisaspor, Kupada Arsin’i Rahat GeçtiZiraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Manisaspor, sahasında konuk ettiği Arsinspor'u 4-1 mağlup etti.
Başkan Demirören Uefa Tep Toplantısına KatıldıUEFA'nın her yıl üye ülke federasyonları üst yönetimleri ile yaptığı TEP (Top Executive Programme) toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlendi.
- Samsun’a 1200-1500 Yataklı Şehir Hastanesi Kurulacak
- Mustafa Şükrü Nazlı: Ahilik Prensipleri, Bütün İnsanlığın Kurtuluş Reçetesidir
- Kütahya’da Ahilik Haftası
- Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fiskobirlik’i Ziyaret Etti
- Sakarya’da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Yerinden Söktü
- Dünya Dağ Bisiklet Şampiyonası Cumhurbaşkanlığı Himayesinde
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Kayre İle Görüştü
- Vali Sonel: "Tunceli Artık Terörle Değil, Güzelliğiyle Anılsın"
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani Trump’ı Kınadı
- Karakelle: "Ahilik Başarılı Devlet Hususiyeti Kazanmasına Vesile Olmuştur"
- Başkan Başsoy, Zabıta Teşkilatının 191. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
- Bonzai Ticaretine 1 Tutuklama
- Yılmaz, Diyarbakır’da İncelemelerde Bulundu
- Ak Parti Yeni İlçe Yönetimi Başkan Uysal’ı Ziyaret Etti
- Çakır Ekibiyle Birlikte Kaymakam Ve Emniyet Müdürünü Ziyaret Etti
- Tok’tan Hacılara Kur’an-ı Kerim Ve Bayrak
- Türkiye-iran Sınır Toplantısı Yapıldı
- Başkan Subaşıoğlu Kaleiçi’ni Ziyaret Etti
- Çatak’ta Kan Bağışı Kampanyası
- Sargın Muhtarlarla Buluştu
1/20
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
- UĞUR OKULLARI'NDAN EĞİTİME DEV YATIRIM
- EZGİLİLER, 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA HAZIR
- 'Barış ve Medeniyetin Başkenti Çorum'
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.