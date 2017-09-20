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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Fethiyespor, sahasında ağırladığı Nazilli Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Fethiyespor, sahasında ağırladığı Nazilli Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar:

20. dakikada Metin'in ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.

35. dakikada Abdulkadir'in ceza sahasında arka direğe havalandırdığı topa, Halil'in gelişine sert şutu az farkla üstten auta gitti.

40. dakikada ceza alanı ön çizgisi üzerinden kazanılan serbest vuruşta Efe'nin kaleye gönderdiği top direği sıyırarak auta gitti.

53. dakikada Umut'un köşe vuruşundan ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Cemil'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

58. dakikada Umut'un ceza alanı dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti.

78. dakikada Umut'un kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Berat'ın kafa vuruşu, kaleci Evren'in bakışları arasında ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Fethiye Şehir

Hakemler: Serkan Ergün xxx, Mehmet Vargün xxx, Sinan Bilen xxx

Fethiyespor: Eser xxx, Çağatay xx, Cemil xxx, Efe Karaoğlan xx, Ömer xx, Muharrem xx, Berat xxx (Orhan dk. 82 ?), Ömürcan xxx, Sinan xx (Umut dk. 46 xx), Metin xx (Onur dk. 70 xx), Emrullah xx

Nazilli Belediyespor: Evren xx, Bora xx, Berkay xx (Tayfur dk. 67 x), Mert xx, Burhan xx (Fatih dk. 73 x), Halil xx, Mehmet xx, Abdulkadir x, Gökhan xx (İlker dk. 81 ?), Ayhan xx, Hakan xx

Goller: Cemil (dk. 53), Berat (dk. 78) (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Ömer (Fethiyespor) Berkay, Abdülkadir (Nazilli Belediyespor)

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