Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarında Galatasaray sahasında Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Galatasaray: 1 - Sivas Belediyespor: 0 (Maç Devam Ediyor)
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarında Galatasaray sahasında Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geliyor.
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