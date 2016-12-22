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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda sahasında ağırladığı Darıca Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda sahasında ağırladığı Darıca Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan'ın vuruşunda topu kaleci Muammer kurtardı.

65. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Sinan Turan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

84. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Traore'nin vuruşunda Cem Tosun topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mijailovic, topu ağlarla buluşturdu. 2-1

90+4 dakikada Mert Özyıldırım'ın vuruşunda kaleciden seken top Murat Duruer'in önünde kaldı. Murat'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Serdar Diyadın xx, Cemal Bingül xx

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım xx, Anıl Karaer xx, Levent Gülen xx, Kubilay Sönmez xx (Sow dk. 61 xx), Mert Özyıldırım xx, Umut Sönmez xx (Mijailovic dk. 40 xx), Furkan Yaman xx (Soares dk. 74 x), Mert Ilıman xx, Murat Duruer xx, Stevanovic xx, Traore xx

Yedekler: Ahamada, Can, Onur, Devlet Karataş

Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme

Darıca Gençlerbirliği: Veysel Boz xx, Cem Tosun xx, Cafercan Aksu xx, Sinan Turan xx, Gökhan Erdoğan xx (Alper dk. 81 ?), İlyas Yılmazer xx, Aziz Kızılgün xx, Serhan Yılmaz xx (Gaffar dk. 63 x), İhsan Uğur Göktaş xx, Hayrullah Bilazer xx

Yedekler: Gökhan, Selçuk, Emre, Gökhan

Teknik Direktör: Sadullah Zehir

Goller: Furkan Yaman (dk. 24), Mijailovic (dk. 84 pen.), Murat Duruer (dk. 90+4) (Kayserispor), Sinan Turan (dk. 65) (Darıca Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: İlyas, Cem Tosun (Darıca Gençlerbirliği)

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