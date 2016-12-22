Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Menemen Belediyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Menemen Belediyespor ile karşılaşıyor.
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