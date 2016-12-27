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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası F grubu 4. hafta maçında Sivasspor sahasında Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Yeni Amasyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası F grubu 4. hafta maçında Sivasspor sahasında Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Yeni Amasyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

16. dakikada İbrahim İşçi'nin pasında defansın arkasına sarkan Çağatay'ın sağ çaprazdan şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topla sol kanatta buluşan Erkan'ın ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırdı.

20. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ahmet Turan'ın şutunda top Muhammed Furkan'ın ayağından sekerek kale direğine çarpıp kornere çıktı.

42. dakikada Ahmet Cebe'nin ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Leandro meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

47. dakikada sol kanattan ceza sahasında yapılan ortada kale önünde topu önünde bulan Muhammed Furkan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

57. dakikada kaleci Tolgahan'ın gönderdiği uzun topta savunma ile kalecinin anlaşmazlığında topu önünde bulan Leandro meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0

62. dakikada Barış'ın ceza sahasında Beykan'ı düşürmesiyle kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Tunahan'ın şutunda top direkten döndü.

69. dakikada sol kanattan Muhammed Furkan'ın ceza sahasına yerden ortasında kaleciyi geçen topu önünde bulan Tunahan'ın şutunda Yeni Amasyaspor defansı çizgi üzerinden topu kornere gönderdi.

90. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Batınay'ın ceza sahasına ortasında top kaleye giderek ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Murat Temel xx

Sivasspor: Tolgahan xx, Çağatay xx, İbrahim İşçi xx, İbrahim Öztürk xx, Muhammed Furkan xxx, Erkan x (Tunahan dk. 32 x), Bayram xx (Berkan dk. 67 x), Ahmet Cebe xxx, Yiğit x (Adem dk. 46 x), Beykan xx, Leandro xxx

Yedekler: Muhammed Burak, Galip, Oumari, Ergin Keleş

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Yeni Amasyaspor: Rasim x, Kaan x, Ali x, Muhammet Emin x, Barış x, Ergin Kankal x, Ahmet Turan x, Muhammed Emin x, Fatih x (Aslan dk. 63 x), Metin x (Batınay dk. 52 x), Engin xx (Hayrullah dk. 83 x)

Yedekler: Ömer, Mehmet, Taşkın

Teknik Direktör: Ufuk Sarı

Goller: Leandro (42 pen. ve 57), Muhammed Furkan (dk. 47) (Sivasspor), Batınay (dk. 90) (Yeni Amasyaspor)

Sarı kartlar: Yiğit, Bayram, Tunahan (Sivasspor), Muhammet Emin, Engin, Ergin Kankal, Barış (Yeni Amasyaspor)

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