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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Boluspor ile karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Boluspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi.

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

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