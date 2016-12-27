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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta karşılaşmasında sahasında Boluspor ile mücadele ediyor.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta karşılaşmasında sahasında Boluspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Ömer'in ceza sahası içi sağ çaprazdaki Kerim Frei'a attığı pasta, Kerim şutunu çekti. Top kaleci Soner Şahin'de kaldı.

24. dakikada Gökhan İnler'in şık ara pası sonrası ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ömer'in vuruşunda top dışarıya gitti.

27. dakikada Olcay'ın sol kanattan içeri çevirdiği topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

33. dakikada Beck'in sağ çaprazdan verdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim'in şutunda meşin yuvarlak kornere gitti.

34. dakikada Olcay'ın kullandığı kornerde ön direkte Talisca kafayı vurdu meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Beşiktaş: Tolga xx, Beck xx, Fatih Aksoy xx, Atınç xx, Adriano xx, Tolgay xx, Gökhan İnler xx, Kerim xx, Talisca xx, Olcay xx, Ömer xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Aras, Sezer Yıldırım, Eslem Öztürk, Hamza Küçükköylü, Enes Durmuş, Sedat Şahintürk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Boluspor: Soner xx, Fatih xx, Necati xx, Arapi xx, Özgür xx, Burak xx, Cengiz xx, Cumali xx, Tunahan xx, İsmail xx, Ozan xx

Yedekler: Melih, Özgür, Furkan, Hakan, Yusuf, Emrullah, Kutay

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gol: Talisca (dk. 34) (Beşiktaş)

Sarı kart: Cengiz (Boluspor)

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